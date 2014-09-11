Сегодня в Украине стартуют фестивали "Гогольфест" и "Джаз Коктебель"

Об этом сообщают организаторы событий.

7-й Международный фестиваль современного искусства «Гогольфест» продлится в течение десяти дней, с 11 по 21 сентября, в пространстве промзоны на Выдубичах.

Как сообщают организаторы, в этом году программа фестиваля на 95% состоит из украинского продукта и проходит под девизом «Украина покажет себя миру!».

Читайте такжеСегодня в Мариуполе стартует международный кинофестиваль «КиТы»На фестивале будет пять сцен, из них три - исключительно музыкальные. Откроют «ГогольFest» Dakh Daughters band (Украина), Orkestronika (Франция) и Che y Moche (Испания) музыкально-театральным перфоменсом «Свободные, как Птицы» (режиссер-постановщик Влад Троицкий).

"Джаз Коктебель" в этом году сменил локацию, и состоится в Одесской области, на побережье поселка Затока. В этом году там выступят Дахабраха, Джамала, Друга Ріка, Brazzavile, Zdob si Zdub, Надин Шах и другие.

Фестиваль продлится с 11 по 14 сентября.

В рамках Гогольфеста состоится также традиционная after party Koktebel Jazz Festival, где выступят PaniValkova, Анастасия Плис и Алина Бронишевская, Lika Bugaeva, Вагоновожаті.