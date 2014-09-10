СБУ задержала информатора террористов, который собирал информацию о размещении украинских войск
23:02, 10 сентября 2014Общество
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Сотрудники СБУ задержали информатора террористов, который собирал информацию о размещении украинских войск.
СБУ задержала информатора террористов / vk.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Сотрудники СБУ задержали информатора террористов, который собирал информацию о размещении военных подразделений ВС Украины и Нацгвардии», - отметил он.
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«У задержанного изъята карта с обозначениями размещения блокпостов и передвижениями войск, а также другие доказательства его преступной деятельности», - отметил Лысенко.
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