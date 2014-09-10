Аваков хочет перевести батальон "Азов" в состав Нацгвардии

Об этом он заявил в интервью, опубликованном на Facebook-странице батальона "Азов".

"Азов держит оборону правильно и с отвагой в сердце, а не так, как некоторые трусы, которые бегут от первого выстрела", – сказал Аваков.

По словам министра, на совещании с участием командующего и начальника штаба Нацгвардии Украины и командиром "Азова" батальон обсуждалось возможное включение батальона в состав Нацгвардии.

Читайте такжеК Мариуполю стянуты дополнительные войска - Аваков"Я думаю, что мы найдем формат, при котором эта часть обороны Украины станет еще более мощной и это будет по прежнему добровольческий батальон, потому, что в нем добровольцы и патриоты, но это будет серьезная часть с серьезным вооружением", – добавил Аваков.

Справка УНИАН. Нацгвардия представляет собой воинское формирование с правоохранительными функциями, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины. Подразделение было создано 12 марта 2014 года Законом Украины «О Национальной Гвардии Украины».