В Донецке - тихо, ведутся восстановительные работы - горсовет

По состоянию на 13.30 в Донецке тихо, сообщения от горожан о перестрелках или каких-либо происшествиях в районах не поступают.

Как сообщается на сайте Донецкого городского совета, в первой половине дня специалисты энергоснабжающих предприятий "запитали" одну подстанцию в Киевском районе и четыре трансформаторные подстанции в Петровском районе.

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Помимо восстановительных работ на поврежденных сетях в Донецке продолжается плановая подготовка источников теплоснабжения к работе в осенне-зимний период. На сегодняшний день работают 73 котельных ККП "Донецкгортелосеть", обеспечивающих горячей водой жителей города. Еще 21 котельная находится на плановом ремонте для подготовки котельного оборудования к отопительному периоду.

Все регламентные работы по подготовке теплового хозяйства к отопительному периоду ведутся согласно графику.