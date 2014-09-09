В Донецке - тихо, ведутся восстановительные работы - горсовет
В Донецке продолжается плановая подготовка источников теплоснабжения к зиме.
По состоянию на 13.30 в Донецке тихо, сообщения от горожан о перестрелках или каких-либо происшествиях в районах не поступают.
Как сообщается на сайте Донецкого городского совета, в первой половине дня специалисты энергоснабжающих предприятий "запитали" одну подстанцию в Киевском районе и четыре трансформаторные подстанции в Петровском районе.
Читайте такжеНочью в Донецке снова стреляли, ранен один мирный житель
Помимо восстановительных работ на поврежденных сетях в Донецке продолжается плановая подготовка источников теплоснабжения к работе в осенне-зимний период. На сегодняшний день работают 73 котельных ККП "Донецкгортелосеть", обеспечивающих горячей водой жителей города. Еще 21 котельная находится на плановом ремонте для подготовки котельного оборудования к отопительному периоду.
Все регламентные работы по подготовке теплового хозяйства к отопительному периоду ведутся согласно графику.