В Антраците на Луганщине боевики захватили "Дом молитвы"

Как пишет "Информатор", вооруженные люди с двумя священниками православной церкви зашли в молитвенный дом и потребовали всех освободить помещение церкви.

В подвальном помещении «Дома молитвы для всех народов» было организовано бомбоубежище и благотворительная кухня.

Читайте такжеБоевики обстреляли из "Градов" храм на Донетчине, погибли мирные жителиВ храме также постоянно находились люди с ограниченными возможностями.