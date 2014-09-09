В Антраците на Луганщине боевики захватили "Дом молитвы"
07:05, 09 сентября 2014Общество
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Вчера боевики "ЛНР" захватили здание храма в городе Антраците Луганской области.
Боевики захватили "Дом молитвы" / informator.lg.ua
Как пишет "Информатор", вооруженные люди с двумя священниками православной церкви зашли в молитвенный дом и потребовали всех освободить помещение церкви.
В подвальном помещении «Дома молитвы для всех народов» было организовано бомбоубежище и благотворительная кухня.
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