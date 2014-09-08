​Объявлен конкурс на должность президента Киево-Могилянской академии

17:13, 08 сентября 2014
Общество
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Министерство образования и науки объявило конкурс на замещение должности президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". 

фото www.uaua.info

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования. Согласно сообщению, претенденты на должность должны быть гражданами Украины, иметь ученое звание, научную степень и стаж работы на научно-педагогических должностях не менее 10 лет. Подача заявлений проходит в течение двух месяцев со дня публикации объявления.

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Напомним, в феврале 2014 года Верховная Рада назначила президента Киево-Могилянской академии Сергея Квита на должность министра образования и науки.

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