​Объявлен конкурс на должность президента Киево-Могилянской академии

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования. Согласно сообщению, претенденты на должность должны быть гражданами Украины, иметь ученое звание, научную степень и стаж работы на научно-педагогических должностях не менее 10 лет. Подача заявлений проходит в течение двух месяцев со дня публикации объявления.

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Напомним, в феврале 2014 года Верховная Рада назначила президента Киево-Могилянской академии Сергея Квита на должность министра образования и науки.