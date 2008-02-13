Рынок коррупции превышает 1 трлн. евро

Европейская комиссия решила начать исследования относительно связей между организованной преступностью и коррупцией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято Комиссией сегодня.

“Стоимость коррупции составляет на сегодня около 5% мировой экономики, или более 1 трлн. евро. ЕС должна предпринимать действия. Я настроен подрезать крылья организованной преступности всеми доступными мерами”, - заявил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопрос юстиции, свободы и безопасности Франко ФРАТТИНИ.

По его словам, сегодня организованная преступность использует взятки для того, чтобы облегчить свою деятельность и защитить себя от расследований и преследований.

Представитель Еврокомиссии отметил, что предварительные мероприятия для борьбы с организованной преступностью и коррупцией уже осуществлены, однако Еврокомиссия хочет найти новое поколение контрмер для борьбы с этими явлениями.

Новое исследование Еврокомиссии должно сконцентрироваться на трех направлениях: исследование динамики как “классической”, так и “корпоративной” организованной преступности для определения, когда коррупция является наилучшим методом; выявление уязвимости к коррупции со стороны организаций частного сектора и определить, как могут быть выявлены связи между организованной преступностью и коррупцией.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля Еврокомиссия заявила о недостаточности прогресса Болгарии и Румынии в борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также в осуществлении судебных реформ.

При этом представитель Еврокомиссии Марк ГРЕЙ отметил, что недостаточный прогресс, осуществленный Болгарией и Румынией для выполнения взятых на себя обязательств, подвергает сомнению процесс расширения ЕС в целом.