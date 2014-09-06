Спецслужбы работают над поиском пленных и пропавших без вести

Об этом председатель СБУ Валентин Наливайченко доложил президенту Петру Порошенко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Глава СБУ отчитался президенту о работе Межведомственного центра помощи гражданам в вопросах освобождения пленных, заложников и поиск пропавших без вести, работающем в СБУ. В частности, Валентин Наливайченко вместе с координатором центра Виталием Яловенко провели в суботу личный прием людей, которые разыскивают своих родных и близких.

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"Ведется активная работа по уточнению базы данных пропавших, чтобы найти и вернуть домой каждого украинца, который попал в плен или пропал без вести. Межведомственный центр работает совместно с волонтерами, общественными активистами, независимыми журналистами", - отметил Валентин Наливайченко.

Кроме того, он дал поручение руководителям областных управлений провести в воскресенье, 7 сентября, личный прием граждан в областях и в сотрудничестве с коллегами изМинистерства обороны, МВД и других ведомств помогать гражданам Украины в поиске их родных и близких, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский. По его словам, в Киеве в воскресенье личный прием будет проводить Яловенко.