СНБО: террористы удерживают в заложниках более 200 человек

13:46, 06 сентября 2014
Политика
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Установлением точного количества пленных будет заниматься созданный на днях при СБУ Межведомственный центр помощи

REUTERS

В плену террористов находятся более 200 заложников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, установлением точного количества пленных будет заниматься созданный на днях при СБУ Межведомственный центр помощи в освобождении пленных и пропавших без вести.

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