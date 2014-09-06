СНБО: террористы удерживают в заложниках более 200 человек

В плену террористов находятся более 200 заложников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, установлением точного количества пленных будет заниматься созданный на днях при СБУ Межведомственный центр помощи в освобождении пленных и пропавших без вести.

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