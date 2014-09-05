Под Мариуполем нашли пропавших безвести бойцов «Азова»

"К счастью нашли пропавших безвести. Погибших нет. Наши соратники из погранвойск также сообщают об отсутствии у них погибших", - говорится в сообщении батальона на странице в Facebook.

По последним данным разведки, в ходе боя под Широкино батальону «Азов» прицельным огнем из зенитной установки удалось уничтожить «Урал» с личным составом оккупантов.

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По сообщению разведки получасовой давности, украинская артиллерия, которая наконец вступила в бой, уничтожила батарею 122-мм гаубиц Д-30.

Потери среди мирных жителей села Широтине уточняются.

Таким образом, пресечена попытка оккупантов прорваться в Мариуполь.