Под Мариуполем нашли пропавших безвести бойцов «Азова»
02:51, 05 сентября 2014Политика
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По уточненным данным сегодня в боях под Широкино пять бойцов "Азова" получили легкие ранения.
Под Мариуполем нашли пропавших без вести бойцов «Азова» / Минобороны
"К счастью нашли пропавших безвести. Погибших нет. Наши соратники из погранвойск также сообщают об отсутствии у них погибших", - говорится в сообщении батальона на странице в Facebook.
По последним данным разведки, в ходе боя под Широкино батальону «Азов» прицельным огнем из зенитной установки удалось уничтожить «Урал» с личным составом оккупантов.
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По сообщению разведки получасовой давности, украинская артиллерия, которая наконец вступила в бой, уничтожила батарею 122-мм гаубиц Д-30.
Потери среди мирных жителей села Широтине уточняются.
Таким образом, пресечена попытка оккупантов прорваться в Мариуполь.
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