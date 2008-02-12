ОАО "Газпром" не сокращал поставки газа в Украину, они осуществляются в обычном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК "Нафтогаз Украины".

По словам собеседника агентства, по состоянию на 18.00 никаких телеграмм от "Газпрома" о сокращения поставок газа не было.

При этом он отметил, что без таких предупреждений подготовить газотранспортную систему к перераспределению объемов транспортировки газа нельзя.

Напомним, сейчас Украина и "Газпром" ведут переговоры об урегулировании очередного газового спора. "Газпром" требует от украинской стороны погасить задолженность за поставленный газ в размере 1,5 млрд. долл. "Газпром" сообщал, что может с 18.00 12 февраля сократить поставки российского газа в страну.

Сегодня Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО и России Владимир ПУТИН договорились, что Украина, начиная с 14 февраля, начнет гасить «газовые» долги за ноябрь-декабрь 2007 года.