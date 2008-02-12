ВР приняла закон о сокращении армии

Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусматривается в 2008 году сократить численность Вооруженных Сил Украины на 9 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона «О численности Вооруженных Сил Украины на 2008 год» проголосовали 243 народных депутата из 441, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается утвердить численность Вооруженных Сил Украины по состоянию на 31 декабря 2008 года на уровне 191 тысячи человек, в том числе 148 тысяч военнослужащих.

Таким образом, в течение этого года состоится сокращение численности ВСУ на 9 тысяч человек, из которых 1 тысяча - военнослужащие и 8 тысяч - работники ВСУ.

В сопроводительных документах к проекту закона отмечается, что численность Вооруженных Сил Украины определена с учетом положений Военной доктрины Украины, оптимального соотношения задач, возложенных на Вооруженные Силы Украины и возможностей государства относительно их содержания.