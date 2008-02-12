Украина погасит долг за газ по ценам 2007 года

Украина начнет погашение долга за российский газ с 14 февраля 2008 г., заявил 12 февраля президент Украины Виктор Ющенко на пресс-конференции по итогам заседания межгосударственной комиссии "Путин - Ющенко".

Документы об урегулировании ситуации в газовой сфере между РФ и Украиной будут подписаны сегодня-завтра, заявил президент России Владимир Путин. Газпром согласен с предложениями Украины по разрешению этого вопроса, подчеркнул российский президент. Кроме того, по его словам, стороны согласовали основные принципы сотрудничества в газовой сфере на 2008 г. и краткосрочную перспективу.

Согласно достигнутым договоренностям, долг за поставки газа на Украину будет погашаться исходя из цены 179,5 долл. за 1 тыс. кубометров за газ, поставленный в страну с 1 января 2008 г. За газ поставленный в ноябре-декабре 2007 г. Украина будет рассчитываться по цене прошлого года - 130 долл. за 1 тыс. кубометров. По словам В.Ющенко, "Нефтегаз Украины" до сих пор не располагает договором о объемах поставок газа в ноябре-декабре 2007 г. Поэтому расчеты по долгам за 2007 г. будут производиться исходя из объемов и условий ранее заключенного соответствующего соглашения.

В Москве на переговорах с Газпромом с 11 февраля 2008 г. находится глава НАК "Нефтегаз Украины" Олег Дубина.

РБК