На выходные в Украине будет до 19° мороза

Завтра, 13 февраля, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, только днем в северных и западных областях небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье 3-8° тепла; на Южном побережье Крыма ночью около 0°, днем 0-5° тепла.

14-15 февраля в Украине ожидается небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью в восточной части, Приазовье и степной части Крыма 4-9° мороза, в Карпатах, а 14 февраля на востоке местами 10-13° мороза, на остальной территории 14 февраля 1-6° мороза, 15 февраля 5-10° мороза; днем 14 февраля от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах, а 15 февраля в Украине 1-6° мороза; на Южном побережье Крыма ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

16 февраля в Украине синоптики обещают небольшой снег, а 17 февраля без существенных осадков. Ожидается дальнейшее понижение температуры ночью до 7-13° мороза (17 февраля местами до 15-19° мороза), днем до 3-9° мороза (на севере Левобережья и в восточных областях местами до 10-12° мороза); в Закарпатье и Южном побережье Крыма ночью до 5-10° мороза, днем до 1° тепла - 4° мороза.

Завтра в Киеве без осадков, слабый туман; днем облачно с прояснениями, небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура ночью 7-9° мороза, днем около 0°.

14-15 февраля в столице облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой снег, мокрый снег. Температура 14 февраля ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла; 15 февраля ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза.

16-17 февраля в Киеве без существенных осадков. Дальнейшее понижение температуры ночью 16 февраля до 8-10° мороза, 17 февраля до 11-13° мороза, днем до 4-7° мороза.