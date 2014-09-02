В Сумах провели митинг-реквием к 71-й годовщине освобождения города

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности, руководители области и города.

«Слова Гимна Украины «душу и тело мы положим за нашу свободу» сегодня остаются актуальными, как и 71 год назад», - отметил заместитель председателя облгосадминистрации Андрей Крамченков.

При этом он поблагодарил ветеранов, которые освободили Суммы от фашистов.

«Вы завоевали для нас право свободно жить, учиться, воспитывать детей и стать успешными и счастливыми людьми. Государство должно помнить своих героев. Сегодня их ряды растут. Сумщина потеряла 16 своих лучших сыновей, которые отдали жизни за мирное небо над головой. Считаем своим святым долгом помогать ветеранам, семьям погибших в зоне АТО и раненым участникам боевых действий на востоке Украины, ведь все мы в неоплатном долгу перед ними», - подчеркнул чиновник.

Читайте такжеГорсовет Сум будет работать круглосуточно в режиме дежурстваВ свою очередь ветеран, освободитель Сумщины полковник Афанасий Чернобаев подчеркнул, что украинцы осуждают тех, кто сеет вражду между народами, кто удовлетворяет свои амбиции ценой человеческих жизней.

«Мы, ветераны, которые прошли войну, убеждены: нужно сделать все, чтобы избежать страшной, сокрушительной войны», - сказал ветеран.

На митинге также выступила переселенка из города Севастополь, учитель Сумской общеобразовательной школы №24 Юлия Сидоренко.

«Крым - многонациональный центр Украины, где до недавнего времени мы все понимали друг друга, имели общие интересы, дружили. Но в результате аннексии мы потеряли все: жилье, работу, свободу. Благодаря гостеприимной Сумщине, у меня снова есть дом, любимая работа. Надеюсь, как когда Сумщина была освобождена от оккупантов, так и Крым в ближайшее время станет частью мощной Украины», - сказала Сидоренко.

Читайте такжеВ Сумах запретили устраивать фейерверки: сэкономленные средства предлагают передать армииУчастники митинга-реквиема возложили цветы к Мемориальному комплексу «Вечная слава», а также стали свидетелями торжественного прохождения воспитанников Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И. Г. Харитоненко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, мероприятия по случаю 71-й годовщины освобождения Сум от фашистских захватчиков и 359-й годовщине со дня его основания продлятся от сегодня по 7 сентября. В частности, сегодня состоится открытие памятного знака в честь погибших в 1943 г. работников суконной фабрики, благотворительный концерт «Ваш подвиг в памяти народной» в Сумской областной филармонии, а в течение недели - спортивные соревнования, патриотический велопробег «Я люблю город Сумы, я люблю Украину!», акция «Сумщина за мир!», выставки, конкурсы, концерты и т.д.