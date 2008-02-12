Умерла известная украинская тележурналистка Наталья Кондратюк (фото)

На 44-м году жизни скончалась известная украинская тележурналистка Наталья Кондратюк.

Как сообщили во вторник родные Натальи, она скончалась скоропостижно из-за болезни печени.

Н.Кондратюк родилась 23 июля 1964 года в Золотоноше Черкасской области. В 1988 окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Т.Шевченко. С 1987 по 1993 год работала в редакции информации "УТН". Затем - комментатором программ "Вiкна", "Вiстi", Телевизионное информационное агентство "Вiкна", ММЦ "Интерньюз".

С 1994 года возглавляла бюро российского ОРТ в Украине. Работала на телеканале "Украина".

Остров