Столичные школы закрывают на карантин

В общеобразовательных учебных заведениях столицы с 13 февраля 2008 года вводится карантин. Приостановить занятия в киевских школах планируется до 26 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сказала заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ со ссылкой на главного санитарного врача Киева Ирину КОЗЛОВУ.

«По данным городской санитарно-эпидемиологической станции, на начало этой недели заболеваемость среди населения города ниже эпидемического порога на 15%, однако наблюдается еженедельный рост заболеваемости среди столичных школьников. Потому, чтобы предупредить дальнейшее распространение инфекций, мы приостанавливаем занятия в столичных школах с 13 по 26 февраля 2008 года. Уже подготовлен проект распоряжения «О приостановке занятий в общеобразовательных заведениях города»», - сказала И.КІЛЬЧИЦКАЯ.

Так, по информации городской СЭС, по состоянию на 7 февраля количество отсутствующих детей в школах составило 25%. Кроме того, увеличилось количество выделения вируса парагриппа, который обычно является предвестником эпидемического подъема заболеваемости. Введение карантина в столичных школах даст возможность приостановить темпы распространения инфекции среди всех возрастных категорий киевлян и поможет сохранить здоровье школьников, поскольку они являются основным катализатором заболеваемости населения в целом.