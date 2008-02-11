Поезд Керчь-Джанкой насмерть сбил мужчину

В Крыму поезд насмерть сбил мужчину, 1978 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел накануне.

В районе 62 км железнодорожной дороги Джанкой - Керчь поезд Керчь-Джанкой совершил наезд на мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия. "Причины гибели устанавливаются", - отметили в МЧС.