Поезд Керчь-Джанкой насмерть сбил мужчину

11:25, 11 февраля 2008
Общество
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Погибшему было 29 лет

В Крыму поезд насмерть сбил мужчину, 1978 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел накануне.

В районе 62 км железнодорожной дороги Джанкой - Керчь поезд Керчь-Джанкой совершил наезд на мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия. "Причины гибели устанавливаются", - отметили в МЧС.

 

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