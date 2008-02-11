Поезд Керчь-Джанкой насмерть сбил мужчину
11:25, 11 февраля 2008Общество
752 0
Погибшему было 29 лет
В Крыму поезд насмерть сбил мужчину, 1978 года рождения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел накануне.
В районе 62 км железнодорожной дороги Джанкой - Керчь поезд Керчь-Джанкой совершил наезд на мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия. "Причины гибели устанавливаются", - отметили в МЧС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter