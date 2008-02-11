Трое харьковчан обчистили банк на 7,5 миллионов

Прокуратура Харьковской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению трех харьковчан в возрасте 30, 31 и 36 лет в хищении из банка безналичными 7,5 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора отдела Наталию РУХЛЕНКО, организованную группу обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: мошенничество в особо крупных размерах, совершение незаконных финансовых операций, подлог документов.

Основным направлением преступной деятельности организованной группы было завладение денежными средствами в безналичной форме под видом заключения договоров кредитования с использованием поддельных документов, по кредитным карточкам, эмитированным банком на другие лица.

По данным прокурора, мошенники путем обмана и злоупотребления доверием, совершенных в результате незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, завладели безналичными средствами одного из банков в сумме почти 7,5 млн. грн.

По делу было допрошено около 700 человек в качества свидетелей, показания которых стали доказательствами вины членов этой преступной группировки. Уголовное дело направлено в суд.

Только за мошенничество всем трем угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.