В Черкасской области после взрыва вагона огонь перекинулся на жилые дома
09:47, 22 августа 2014Общество
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В Черкасской области в городе Городище столкнулось несколько грузовых вагонов, в результате чего произошел взрыв.
В Городище на переезде взорвался вагон / фото ТСН.uа
Как сообщили ТСН.uа очевидцы происшествия, взрыв прозвучал около 6 утра. По словам одного из очевидцев, несколько вагонов столкнулись и сошли с рельсов. При этом один вагон взорвался.
В результате взрыва и последующего возгорания, пламя перекинулось на соседние с путями частные жилые дома.
На месте происшествия находится значительное количество пожарных, а также медики.
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