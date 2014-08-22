В Черкасской области после взрыва вагона огонь перекинулся на жилые дома

Как сообщили ТСН.uа очевидцы происшествия, взрыв прозвучал около 6 утра. По словам одного из очевидцев, несколько вагонов столкнулись и сошли с рельсов. При этом один вагон взорвался.

В результате взрыва и последующего возгорания, пламя перекинулось на соседние с путями частные жилые дома.

На месте происшествия находится значительное количество пожарных, а также медики.