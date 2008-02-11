Спецоперация ГАИ завершилась: 33 117 водителей остались без прав

Вчера завершилась оперативно-профилактическая операция ГАИ, которая началась в связи с подписанием президентом указа "О неотложных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения". В итоге на 85307 водителей был наложен административный штраф, еще 33117 лишены права вождения на срок от 3 до 12 месяцев. С сегодняшнего дня патрули ГАИ, откомандированные в другие регионы страны, будут возвращаться на места постоянной службы. Между тем, по заверению начальника ГАИ Сергея Коломийца, в дальнейшем работа автоинспекции будет продолжаться в "таком же режиме", пишет "Коммерсантъ-Украина".

Начальник департамента ГАИ МВД Сергей Коломиец считает результаты операции "неплохими". "Что ни говори, люди все-таки пришли в себя. Если до этого мы выявляли за сутки 1600-1700 пьяных водителей, то сейчас их не больше тысячи. Будем продолжать – станет еще меньше",– уверен господин Коломиец. При этом владельцы транспортных средств, заплатившие штраф или лишенные водительских прав, нередко писали на автомобильных интернет-форумах о "многочисленных нарушениях", "злоупотреблениях" и "превышениях полномочий" сотрудниками ГАИ. К дискуссии о том, имеют ли право сотрудники ГАИ на месте изымать водительские права и передавать их в суд, подключились и юристы. По их мнению, прямой нормы Административного кодекса, согласно которой сотрудники ГАИ могут забирать у водителей права, не существует. В Госавтоинспекции на эти аргументы отвечали, что права "не отбираются", а "временно изымаются для передачи в суд".

Начиная с сегодняшнего дня подразделения ГАИ, откомандированные в разные регионы страны, начнут возвращаться на места постоянной службы. Многие водители надеются, что ситуация на дорогах после окончания профилактической операции станет прежней. Впрочем, Сергей Коломиец вчера заверил, что "работа будет продолжена в таком же режиме". "Наверное, меньше людей будут доставляться в суды, но работа не прекратится – технология отлажена, и она доказала, что является эффективной",– отметил господин Коломиец.