Нацсовет рекомендует провайдерам отключить русскоязычную версию Euronews

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацсовета. "Национальный совет обратится с письмами ко всем провайдерам программной услуги просмотреть имеющиеся соглашения и отключить российскую версию программы Euronews", - говорится в сообщении.

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В связи с тем, что до сих пор в многоканальных сетях на территории Украины распространяется 2 версии иностранной программы Euronews - украинская и российская, Нацсовет обращает внимание провайдеров программной услуги на то, что вещание российской редакции Euronews должно быть прекращено.

Как отметила первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк, русскоязычная версия Euronews является продуктом российской редакции и имеет пропагандистский характер.