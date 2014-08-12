На Харьковщине план по мобилизации военнообязанных выполнили на 30%

В Харьковской области план призыва в армию за время третьей очереди частичной мобилизации выполнен на 30%.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя военного комиссара Харьковской области Юрия Калгушкина.

Он отметил, что в целом по области планируется мобилизовать около 3 тыс. военнообязанных.

В то же время Калгушкин отметил, что план по мобилизации автотракторной техники выполнен только на 20%.

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«В целом, мы идем по графику с призывом военнообязанных, но немного отстаем с техникой. Предприятия, которые обязаны ее предоставить, дают или сломанные машины, или вообще их не дают. Но этот вопрос сейчас решается, в том числе с помощью правоохранительных органов. Поскольку мобилизация продлится до 5 сентября, думаю, все планы мы выполним», - сказал Калгушкин.

Он отметил, что во время третьей очереди частичной мобилизации в военкоматы приходит все больше добровольцев. Около 100 из них уже отправлены служить, в основном, в части, которые расположены в Харьковской области. При этом за две первых очереди мобилизации в воинские части были отправлены 400 добровольцев.

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Он также отметил, что сейчас проводится более глубокое изучение состояния здоровья военнообязанных, уточнение их учетных данных, военных навыков для дальнейшей подготовки в воинских частях. В результате этой работы около 10% подпадающих под призыв отсеваются.