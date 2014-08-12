В освобожденных от боевиков городах Луганщины намерены открыть медицинский и онкоцентр

Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганской облгосадминистрации, возможность создания медицинского центра в Северодонецке рассмотрели 11 августа участники аппаратного совещания, которое провела и.о. председателя Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина.

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В частности, к Веригиной обращается много луганских медиков, которые вынуждены были покинуть область из-за военных действий. Они готовы и хотят вернуться, чтобы работать в родном регионе. Но Луганск и часть городов области по-прежнему находятся в оккупации и ехать туда опасно.

В связи с этим Веригина поручила Департаменту здравоохранения ОГА рассмотреть возможность создания областного медицинского центра в Северодонецке, а в Старобельске – центра оказания помощи онкобольным. Здесь после заключения срочного трудового договора будут работать выехавшие из Луганска медики. Также этими специалистами планируется укрепить сельскую медицину области.

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Кроме того, и.о. главы облгосадминистрации дала ряд поручений по обеспечению территорий медицинской гуманитарной помощью.