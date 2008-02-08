Погода на выходные

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, лишь в Крыму, а ночью и утром и в западных областях местами небольшой мокрый снег и дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью и утром в Украине, кроме юга, туманы. В восточной части и в районе Карпат на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, на востоке до 10° мороза, на Южном побережье Крыма около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем западе страны 4-7° тепла.

10-11 февраля - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в западных областях и в Крыму местами небольшие осадки, слабый гололед. Местами туман. На дорогах восточных областей и в районе Карпат местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и на побережье морей местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза (10 февраля на крайнем западе страны и в Крыму 1-6° мороза), днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье до 7° тепла; в восточных областях и в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 0-5° мороза.

12-13 февраля - без существенных осадков. Температура ночью 3-9°, в Крыму 0-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на Закарпатье и юге Крыма до 6° тепла; в восточных областях и в Карпатах ночью 7-13° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла.

В Киеве и области в субботу - без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.

10-11 февраля - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман, слабый гололед. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

12-13 февраля - без существенных осадков. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.