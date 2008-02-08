Взрыв во Львове: рассматриваются 4 версии
На месте трагедии - прокуратура и милиция
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Об этом сообщила УНИАН руководитель ЦОС штаба по чрезвычайным ситуациям Львовской облгосадминистрации Иванка ПОПОВИЧ.
По ее словам, рассматриваются разные версии: взрыв газа, взрыв баллонов с кислородом, которые там находились в связи с ремонтными работами. Также не исключено, что это могло быть взрывчатое вещество или снаряд, который мог оставаться на чердаке со времен войны и сдетонировал во время ремонтных работ.
И.ПОПОВИЧ сообщила, что сейчас на месте трагедии работают следователи прокуратуры и милиции, которые изучают ситуацию и устанавливают причины взрыва.
После завершения работы жильцы дома в сопровождении представителей Галицкой райгосадминистрации Львова смогут побывать в своих квартирах и забрать ценные вещи.
Как сообщал УНИАН, 7 февраля во Львове в трехэтажном жилом доме произошел взрыв. В результате взрыва один человек погиб и 10 пострадавших были спасены из-под завалов. Из них семь человек госпитализированы. Взрывной волной в доме разрушены две квартиры и 17 квартир повреждены.