Взрыв во Львове: рассматриваются 4 версии

Причина взрыва в жилом доме по ул. Костюшко во Львове до сих пор не установлена.

Об этом сообщила УНИАН руководитель ЦОС штаба по чрезвычайным ситуациям Львовской облгосадминистрации Иванка ПОПОВИЧ.

По ее словам, рассматриваются разные версии: взрыв газа, взрыв баллонов с кислородом, которые там находились в связи с ремонтными работами. Также не исключено, что это могло быть взрывчатое вещество или снаряд, который мог оставаться на чердаке со времен войны и сдетонировал во время ремонтных работ.

И.ПОПОВИЧ сообщила, что сейчас на месте трагедии работают следователи прокуратуры и милиции, которые изучают ситуацию и устанавливают причины взрыва.

После завершения работы жильцы дома в сопровождении представителей Галицкой райгосадминистрации Львова смогут побывать в своих квартирах и забрать ценные вещи.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля во Львове в трехэтажном жилом доме произошел взрыв. В результате взрыва один человек погиб и 10 пострадавших были спасены из-под завалов. Из них семь человек госпитализированы. Взрывной волной в доме разрушены две квартиры и 17 квартир повреждены.