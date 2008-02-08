Кабмин намерен запретить использование налоговых векселей
Планы озвучил Турчинов
Правительство на ближайшем заседании намерено рассмотреть проект постановления об отмене использования налоговых векселей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге.
“Уже есть предварительно принятые решения. Что касается окончательного решения, то, я думаю, на следующем заседании правительство или его примет, или же проинформирует о его перспективах”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.
В то же время, председатель Государственной налоговой администрации Украины Сергей БУРЯК сообщил, что в январе расчеты налоговыми векселями не проводились.
“В январе не выписано ни одного векселя”, - сказал С.БУРЯК.
Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Раиса БОГАТЫРЕВА по результатам заседания СНБО 1 февраля заявила, что схема налоговых векселей является угрожающей системе возмещения НДС.
По ее словам, на сегодня «живыми» деньгами оплачивается только 15% выданных векселей. В 2007 году суды запретили налоговым органам взимать с плательщиков налог на добавленную стоимость на общую сумму 250 млн. грн., добавила Р.БОГАТЫРЕВА.
Отметим, налогоплательщик при импорте товаров в Украину может оформить свои обязательства по уплате НДС налоговым векселем, который он обязан погасить в течение определенного времени (путем оплаты векселя, путем включения обязательств по нему в налоговые обязательства и путем погашения подтвержденной суммой бюджетного возмещения). Однако существует практика уклонения от уплаты НДС через суд.