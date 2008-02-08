Кабмин намерен запретить использование налоговых векселей

Правительство на ближайшем заседании намерено рассмотреть проект постановления об отмене использования налоговых векселей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге.

“Уже есть предварительно принятые решения. Что касается окончательного решения, то, я думаю, на следующем заседании правительство или его примет, или же проинформирует о его перспективах”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В то же время, председатель Государственной налоговой администрации Украины Сергей БУРЯК сообщил, что в январе расчеты налоговыми векселями не проводились.

“В январе не выписано ни одного векселя”, - сказал С.БУРЯК.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Раиса БОГАТЫРЕВА по результатам заседания СНБО 1 февраля заявила, что схема налоговых векселей является угрожающей системе возмещения НДС.

По ее словам, на сегодня «живыми» деньгами оплачивается только 15% выданных векселей. В 2007 году суды запретили налоговым органам взимать с плательщиков налог на добавленную стоимость на общую сумму 250 млн. грн., добавила Р.БОГАТЫРЕВА.

Отметим, налогоплательщик при импорте товаров в Украину может оформить свои обязательства по уплате НДС налоговым векселем, который он обязан погасить в течение определенного времени (путем оплаты векселя, путем включения обязательств по нему в налоговые обязательства и путем погашения подтвержденной суммой бюджетного возмещения). Однако существует практика уклонения от уплаты НДС через суд.