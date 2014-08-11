В Донецке собирают паспортные данные граждан для расселения российских боевиков
18:34, 11 августа 2014Общество
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В Донецке террористы собирают паспортные данные местных жителей, чтобы расселить российских боевиков.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко. "По информации МВД, террористическая организация "ДНР" на улицах Донецка распространяет объявления с обращением террористов к местным гражданам уточнить свои паспортные данные (прописку) по указанным телефонным номерам с целью получения специальных талонов на переселение в бомбоубежища", - сообщил он.
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Андрей Лысенко предостерег, что "в действительности эти паспортные данные будут использоваться для "поселения у патриотов "ДНР" раненных бойцов и российских ополченцев".
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