В Донецке собирают паспортные данные граждан для расселения российских боевиков

Об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко. "По информации МВД, террористическая организация "ДНР" на улицах Донецка распространяет объявления с обращением террористов к местным гражданам уточнить свои паспортные данные (прописку) по указанным телефонным номерам с целью получения специальных талонов на переселение в бомбоубежища", - сообщил он.

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Андрей Лысенко предостерег, что "в действительности эти паспортные данные будут использоваться для "поселения у патриотов "ДНР" раненных бойцов и российских ополченцев".