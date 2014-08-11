Тымчук: Полный контроль над Шахтерском и Красным Лучем полностью отрежет "ДНР" от "ЛНР"

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.Читайте такжеСилы АТО полностью перекрыли сообщение между Донецкой и Луганской областями

"Командование АТО отрапортовало о «разъединении» группировок «ЛНР» и «ДНР». Однако в зоне операции наблюдается постоянное изменение оперативной обстановки, что позволяет говорить о полном и надежном разъединении группировок «ЛНР» и «ДНР» только после взятия под полный контроль сил АТО н.п.Шахтерск (и пос.Молодецкое) и\или н.п.Красный Луч, с участками трассы Н21 в этих районах", - написал эксперт в соцсети.