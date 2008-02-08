Эксперты: правительство может провести ревальвацию гривни

Эксперты ЗАО «Альфа-Банк» допускают проведение правительством ревальвации гривни с целью замедления темпов инфляции.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

По мнению экспертов банков, антиинфляционные меры, предпринимаемые правительством и Нацбанком, пока не дают результатов.

Они отмечают, что правительство и НБУ пока не в состоянии снизить уровень инфляции с помощью монетарной политики, поскольку большинство факторов, влияющих на уровень инфляции, находятся в немонетарной плоскости. «Основной причиной высокого уровня инфляции по-прежнему является дефицит продуктов питания, вызванный неурожаем прошлого года, постепенное открытие российского рынка для украинских молочных и мясных продуктов, а также рост цен на продовольственные товары на мировом рынке. В краткосрочной перспективе мы ожидаем влияния на рост цен другого немаловажного фактора – выплаты денежных компенсаций вкладчикам бывшего Сбербанка”, - говорится в сообщении.

“Мы ожидаем, что правительство будет ужесточать денежную политику, поскольку темпы инфляции продолжают расти. Помимо обычных монетарных методов, правительство может также ввести не совсем традиционные меры для того, чтобы снизить уровень инфляции. Одной из таких мер может быть внезапная и резкая ревальвация гривни. Исторический анализ динамики инфляции свидетельствует о ее снижении во втором квартале 2005 г. – во время укрепления позиций гривни в апреле. Этот факт может подтолкнуть правительство и сейчас пойти по такому же пути – снизить курс гривни к доллару вплоть до нижней границы валютного коридора на 2008 г. (4,95). Таким образом, вероятность внезапной ревальвации гривни в ближайшее время возрастает», - считают эксперты.

Еще одним возможным вариантом действий регулирующих органов, по мнению экспертов «Альфа-банка», может стать повышение учетной ставки с текущих 10,0% до 11,5-12,5%. «Однако подобные действия будут носить скорее индикативный характер, чем оказывать какое-либо существенное влияние на экономику», - отмечают они.

Эксперты сохранили прогноз инфляции на 2008 г. на уровне 12,9%, а также ожидают снижения уровня инфляции во второй половине года благодаря более активной антиинфляционной политике НБУ и правительства.