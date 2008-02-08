Тимошенко обещает сокращать инфляцию месяц за месяцем

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает преждевременным делать выводы о превышении запланированного уровня роста инфляции по результатам социально-экономического развития страны в течение одного месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам после завершения встречи с трудовым коллективом и профсоюзами Одесского припортового завода.

«Я думаю, что рано делать какие-либо выводы, потому что мы работали только один месяц», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что уровень инфляции в январе стал результатом семнадцатипроцентного инфляционного показателя по итогам 2007 года.

«Мы каждый месяц будем сокращать инфляцию и будем иметь к концу 2008 года однозначную инфляцию – до 10%. И это будет вдвое меньше, чем в 2007 году», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала политиков не создавать паники по поводу инфляционных процессов в Украине. «Я хочу, чтобы политики, руководители любого уровня не создавали панику. Мы сегодня имеем последствия прошлого года», - подчеркнула глава правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность высокими темпами инфляции в январе.

По мнению главы государства, инфляция, зафиксированная в Украине в январе в размере 2,9%, является самой большой за последние 7 лет и, по данным Нацбанка, годовой размер инфляции может составить 19,4%.

“Я бы сказал, что это первый звонок и чрезвычайно серьезный. Это вызов, которого не было за последние 7-8 лет”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также сообщил, что сегодня обратился к правительству и Национальному банку с просьбой срочно разработать план антиинфляционных мер.

“Из той записки, которую я получил от Национального банка, позиция следующая – рост инфляции в январе усилился до 2,9%, в годовом измерении - 19,4%”, - сказал Президент.