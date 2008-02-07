Ющенко отреагировал на заявление ”Газпрома”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет заявления ОАО «Газпром» относительно прекращения поставок газа в Украину реакцией на заявления украинской власти о возможном пересмотре цены на транзит газа через территорию Украины.

В частности, сегодня вечером в эфире «1+1», на вопрос ведущей, не считает ли он последнее заявление “Газпрома” реакцией на заявления украинского правительства о возможном пересмотре цен на транзит газа и об устранении посредников на газовом рынке, Президент ответил: “В сущности, да”.

“Я боюсь, что в украинский газовый рынок большими порциями начинает допускаться политика. А за политикой тянутся корпоративные интересы, закамуфлированные, спрятанные, которые легко так и не прокомментируешь”, - сказал он.

При этом В.ЮЩЕНКО категорически отверг обвинения в причастности его самого и его семьи к газовым компаниям: “Мне не хочется говорить о газе, потому что оно мне боком выходит. Меня упрекают, что моя семья, я, занимаемся газом”, мне есть чем поинтереснее заниматься.

При этом Президент в который раз отметил, что на сегодняшний день Украина имеет одну из лучших цен на газ на постсоветском пространстве. В.ЮЩЕНКО считает, что перед тем, как делать любые заявления относительно пересмотра достигнутых договоренностей, необходимо провести дискуссию и продемонстрировать, что можно предложить лучшие механизмы, лучшую цену и тому подобное.