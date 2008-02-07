Новый канал ”грабил” Ощадбанк в обществе придурков

Оператор "Нового канала" Алиса БАНКОВСКАЯ, которая снимала инсценировку ограбления одного из отделений Ощадбанка, продолжает давать свидетельские показания в Шевченковском райуправлении ГУМВД Украины в г. Киеве.

Об этом УНИАН сообщила руководитель Департамента связей с общественностью "Нового канала" Ольга БАЛАБАН.

По ее данным, шеф-редактор «Репортера» Владимир ПАВЛЮК, выпускающий редактор Олег ВЕЛИЧКО уже дали показания и покинули райотдел. Кроме того, сотрудниками милиции был опрошен водитель "Нового канала" (он управлял микроавтобусом, на котором съемочная группа и члены «Общества придурков» прибыли к отделению Ощадбанка). В настоящий момент микроавтобус изъят сотрудниками правоохранительных органов в качестве вещественного доказательства, отметила О.БАЛАБАН.

Она напомнила, что в связи с инсценировкой нападения Шевченковским РУГУМВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по ст. 296 ч. 2 («хулиганство»).

Вместе с тем О.БАЛАБАН обращает внимание, что в ряде СМИ была опубликована непроверенная информация об участии журналистов "Нового канала" в инсценировке ограбления. Журналистка "Нового канала" даже не заходила в помещение банка, а оператор лишь фиксировала события, которые совершили трое представителей вышеуказанного «Общества придурков». Кроме того, подчеркивает руководитель Департамента связей с общественностью телеканала, при инсценировке у них не было пластиковых пистолетов, они не были вооружены.

Как сообщалось, 6 февраля в 12.10 в милицию по спецлинии 02 поступило сообщение о вооруженном нападении на один из отделений Ощадбанка. Уже в 12.14 на место прибыла оперативная группа во главе с начальником Шевченковского райуправления.

Позже было выяснено, что нападение инсценировано журналистами и они не имели злого умысла.

Целью журналистского эксперимента было проверить готовность банков к настоящему ограблению и действию правоохранителей при получении подобных экстренных сообщений. Участники эксперимента надели маски и без оружия вошли в отделение «Ощадбанка» на улице Вавиловых (Сырец). Их действия фиксировала камера. В 19.00 в программе «Репортер» вышел соответствующий сюжет.

Сотрудники отделения банка не догадывались о подобном "розыгрыше" и восприняли ситуацию как реальное ограбление. Некоторым из сотрудников банка понадобилась медицинская помощь.

Сегодня, 7 февраля, столичная милиция возбудила уголовное дело в связи с нападением на отделение Ощадбанка, которое инсценировали журналисты "Нового канала" для репортажа о неудовлетворительной охране банков.

В то же время в ЦОС отметили, что если бы на месте происшествия «благодаря таким действиям» что-то произошло с людьми, ответственность организаторов выросла бы в соответствии с другой статьей Уголовного кодекса.