Чехам будут отдавать украинских детей по облегченной процедуре

Отныне гражданам Чехии будет легче усыновлять украинских детей.

Как сообщает чешское агентство новостей Czech News Agency, соответствующие изменения, внесенные в соглашение между Чешской Республикой и Украиной относительно правовой защиты в гражданских вопросах, были ратифицированы Палатой Депутатов чешского парламента 6 февраля.

Ранее согласие на усыновление ребенка украинского происхождения, проживающего в Чешской Республике, должны были давать украинские власти, тогда как теперь такое решение будет приниматься чешскими судами.

Это не только даст возможность ускорить принятие решения по усыновлению украинских детей, но и ускорит судебную процедуру пребывания детей в детских центрах в случае, если они не могут проживать со своими родителями.

Кроме того, чешские суды смогут также контролировать правовые отношения между родителями и детьми украинских семей, проживающими в Чешской республике. Суды также будут принимать решение в случае, если чешские граждане захотят усыновить детей своих украинских партнеров.

По словам чешского министра юстиции Ежи ПОСПИШИЛА, такие дети в будущем смогут иметь двойное гражданство.

По информации чешских СМИ, ранее гражданам Чехии приходилось годами ждать решения украинских судов относительно усыновления детей.