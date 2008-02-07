Чехам будут отдавать украинских детей по облегченной процедуре
Дети смогут получить двойное гражданство
Отныне гражданам Чехии будет легче усыновлять украинских детей.
Как сообщает чешское агентство новостей Czech News Agency, соответствующие изменения, внесенные в соглашение между Чешской Республикой и Украиной относительно правовой защиты в гражданских вопросах, были ратифицированы Палатой Депутатов чешского парламента 6 февраля.
Ранее согласие на усыновление ребенка украинского происхождения, проживающего в Чешской Республике, должны были давать украинские власти, тогда как теперь такое решение будет приниматься чешскими судами.
Это не только даст возможность ускорить принятие решения по усыновлению украинских детей, но и ускорит судебную процедуру пребывания детей в детских центрах в случае, если они не могут проживать со своими родителями.
Кроме того, чешские суды смогут также контролировать правовые отношения между родителями и детьми украинских семей, проживающими в Чешской республике. Суды также будут принимать решение в случае, если чешские граждане захотят усыновить детей своих украинских партнеров.
По словам чешского министра юстиции Ежи ПОСПИШИЛА, такие дети в будущем смогут иметь двойное гражданство.
По информации чешских СМИ, ранее гражданам Чехии приходилось годами ждать решения украинских судов относительно усыновления детей.