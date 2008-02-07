Долгострой перед ”Олимпийским” снесут до 1 июня

До 1 июня этого года возле НСК «Олимпийский» будет демонтирован объект незавершенного строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение было достигнуто сегодня на заседании Кабинета Министров Украины и Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы-2012 по футболу, Киевской городской государственной администрации, Федерации футбола Украины и ООО «Юджин», которое является инвестором и осуществляет строительство возле стадиона.

Эта договоренность дает старт для начала демонтажа сооружения на Троицкой площади.

Как сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, до 10 февраля этого года столичная власть вместе с инвестором при содействии правительства создаст рабочую группу, которая определит сумму ущерба, которую власть берется возместить инвестору за ликвидацию здания. Также будет определен механизм возмещения.

В то же время начнется проектирование и организация работ по реконструкции НСК «Олимпийский».

По убеждению И.ВАСЮНИКА, обновленный стадион введут в эксплуатацию не позже 1 июня 2010 года.

Как отметил на пресс-конференции И.ВАСЮНИК, «правительство сделало сегодня шаг к полному разблокированию подготовки к Евро-2012».

При этом он отметил, что переговоры с инвестором, который ведет строительство возле НСК «Олимпийский», «были длительными и непростыми».

В то же время он отметил, что у Кабмина есть твердая уверенность в том, что подписанный меморандум будет полностью выполнен в первой половине этого года.

По словам И.ВАСЮНИКА, через три дня будет создана специальная рабочая группа, которая определит компенсацию инвестору. В частности, что касается демонтажа наземной и подземной части здания.

В то же время, до 20 марта КГГА должна принять соответствующее решение относительно компенсации инвестору его расходов.

Как отметил И.ВАСЮНИК, Кабмин «считает, что альтернативной компенсацией будет выделение альтернативного участка».

В то же время вице-премьер, отвечая на один из вопросов, сказал: «Инвестор не ждет денежной компенсации», однако ему предлагается поиск участка, который бы считался оптимальным и в то же время был привлечен тем или иным образом к Евро-2012.

Что касается гарантии, то на этот вопрос И.ВАСЮНИК ответил, что, по его убеждению, самой большой гарантией является слово, которое зафиксировано в договоре.

Отвечая на вопрос журналистов, касавшийся плана реконструкции НСК «Олимпийский», И.ВАСЮНИК сказал, что в ближайшие недели правительством будет принято соответствующее решение, в частности, в Министерстве по вопросам семьи, молодежи и спорта по этому поводу будет создана специальная комиссия.

Он отметил, что, несмотря на то, что вопрос сложный, ответ на него должен быть дан не позже, чем через месяц.

В то же время он информировал, что до конца этого года будет завершена реконструкция стадионов в Днепропетровске и Донецке.

Кроме того, он отметил, что вчера, 6 февраля, была определена компания, которая будет строить стадион во Львове.

Как сообщал УНИАН, УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК «Олимпийский» матчей Евро-2012, если не будет демонтирован торгово-развлекательный центр «Троицкий» перед стадионом.