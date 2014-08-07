В Одессе состоится международная книжная выставка-ярмарка "Зеленая волна"

Ярмарка и фестивальпройдуть при поддерке Госкомтелерадио Украины, Одесского городского совета, Украинской Ассоциации издателей и книгораспространителей и Ассоциации по культурному и туристическому обмену Совета Европы( Асте), сообщает Госкомтелерадио.

Торжественное открытие выставки состоится в 17.00 в центре города - на улице Дерибасовской. Организаторы ожидают, что ярмарку посетят около 10 000 гостей.Читайте такжеВ одесском дворике открыли самую большую фреску в Украине

В этом году форум приурочен к 220-летию со дня основания города. На виставке будут представлены художественная, детская, учебная, научная, справочная, техническая и музыкальная литература, а также периодические издания.