За время артобстрелов Горловки погибли 33 мирных жителя
За время артиллерийских обстрелов в Горловке погибли 33 мирных жителя и еще 129 ранены. Значительные повреждения получили объекты инфраструктуры.
Об этом говорится в сообщении на сайте городского совета Горловки. В сообщении отмечается, что без газоснабжения остались поселки Гольмовский, Майорск, Жованка, Зайцево (542 частных дома и 77 многоэтажных домов).
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"Ночью остановилась фильтровальная станция №1. Без воды остался весь Калининский район, поселки Никитовка, Бессарабка, Кочегарка, машзавода им. Кирова, Майский, Зайцево", - говорится в сообщении горсовета.
Кроме этого, обесточенными остаются микрорайон Солнечный, поселки Бессарабка и Широкая Балка. Сегодня энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Все коммунальные предприятия работают в сокращенном напряженном режиме.
Транспортное сообщение по городу обеспечивается маршрутами №1,2,3,5,13,17,24,27,28,101,102.
В горсовете сообщили жителям, что в городе работают сетевые супермаркеты. Сегодня ожидается завоз мясных, колбасных изделий, молочной продукции, минеральной воды.