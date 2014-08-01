В Донецкой области 500 тыс жителей остаются без водоснабжения - ДТЭК



Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, энергетики ДТЭК и сотрудники КП «Вода Донбасса» используют любую возможность и любой перерыв в боевых действиях в Донецкой области, чтобы восстанавливать водоснабжение в регионе.

Благодаря тому, что им удалось обеспечить стабильную работу станций 1 и 2 подъемов канала «Северский Донец – Донбасс», починить разрывы в трубах воду сейчас получили около 750 тыс жителей Донецкой области. Но еще 500 тыс жителей уже более 40 дней не получают воду вообще, а около 1 млн человек пользуются водой всего по нескольку часов в день.

В сообщении отметили, что сегодня канал «Северский Донец – Донбасс» работает в минимальном режиме, так как насосная подстанция подъема №3 в Горловке запитана только по одному электрическому вводу из необходимых трех. Мощности хватает на работу только одного из 9-ти насосных агрегатов. Бригады «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) пока не могут приступить к ремонтным работам, так как разрушенные линии электропередачи расположены в районе Горловки, где продолжаются бои.

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В ДТЭК напомнили, что с 25 июля, после разминирования территории, ремонтные бригады «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) ведут восстановление Красноармейской фильтровальной станции в Карловке. Ориентировочно энергетикам нужно еще 6 дней работы, чтобы станция смогла дать воду Красноармейску, Селидово, Димитрову, Доброполью, Белицкому, Новогродовке и близлежащим поселкам.

Из-за боев в Донецкой области канал «Северский Донец-Донбасс» – главная водная артерия региона – был обесточен с 10 июня 2014 года, получил множественные повреждения труб 2,5 м в диаметре, по которым течет вода на некоторых участках. С этого времени вода перестала подкачиваться в канал и регион стал приближаться к засухе.

До сих пор нет воды у жителей Красноармейска, Доброполья, Димитрова, Селидово, Новогродовки, Горняка, Украинска, Угледара, Докучаевска, Волновахского района. Особо тяжелое положение в Волновахе, где нет резервных водохранилищ. Из-за аварии 31 июля на Новостожковском водопроводном узле вода не подается в Торез, частично водоснабжение прекращено в Шахтерске. В Донецке, Макеевке, Снежном вода подается по сокращенному графику.