Ночью Горловку обстреляли из артиллерии, сгорели несколько домов

Ночью с 4 на 5 августа Горловка подверглась очередному артобстрелу, в результате которого погиб один мирный житель, еще четверо ранены.

Как сообщается на сайте Горловского городского совета, пострадали поселки Мирный, машзавода им. Кирова.

Кроме того, сгорели несколько частных жилых домов. Поврежден магистральный газопровод, в связи с чем от газоснабжения отключено более 250 жилых домов.

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Без электроэнергии остается часть Никитовского района, поселок шахты им. Гагарина, Широкая Балка, водопроводный узел.

Ремонтные бригады продолжают восстановительные работы.