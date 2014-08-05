В городе Счастье Луганской области снесли памятник Ленину
15:56, 05 августа 2014Общество
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Очередной памятник Ленину снесли в городе Счастье на Луганщине.
В Счастье снесли памятник Ленину / Скришот из видео
Об этом сообщает "Информатор".
Как уточняется, демонтаж был осуществлен представителями общественности, среди которых были местные шахтеры и активисты ВО "Свобода".
Памятник был демонтирован приблизительно в 14:00 сегодня, 5 августа.
Читайте такжеВ Житомирской области почтение места последнего боя УПА завершилось свержением Ленина (фото)По непроверенной информации, местные жители разбирают конструкцию на сувениры.
Как сообщал УНИАН, в Украине осталось еще около двух тысяч памятников Ленину.
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