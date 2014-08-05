В городе Счастье Луганской области снесли памятник Ленину

Об этом сообщает "Информатор".

Как уточняется, демонтаж был осуществлен представителями общественности, среди которых были местные шахтеры и активисты ВО "Свобода".

Памятник был демонтирован приблизительно в 14:00 сегодня, 5 августа.

Читайте такжеВ Житомирской области почтение места последнего боя УПА завершилось свержением Ленина (фото)По непроверенной информации, местные жители разбирают конструкцию на сувениры.

Как сообщал УНИАН, в Украине осталось еще около двух тысяч памятников Ленину.