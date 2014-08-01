В Черкассах "накрыли" склад фальсифицированной водки на 5 миллионов гривен

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ Миндоходов в Черкасской области, в ходе отработки оперативной информации, на этой неделе установлен факт незаконного хранения в складском помещении на территории одного из черкасских предприятий крупной партии ликеро-водочных напитков. Во время осмотра помещения выявлено и изъято из незаконного оборота свыше 162 тыс. бутылок водки ориентировочной стоимости свыше 4,9 млн. грн, маркированных акцизными знаками неустановленного образца, и 50 тыс. марок акцизного налога с признаками подделки. Изъятая водочная продукция принадлежит, в соответствии с этикетками, к торговой марке одного из ликеро-водочных производителей Черкасской области.

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Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к изготовлению, хранению и дальнейшей реализации фальсифицированных ликеро-водочных напитков.