Милиционеры шли за наркотиками, а нашли водочный цех

Как сообщил УНИАН начальник Отдела борьбы с незаконным обращением наркотиков Львовского городского управления милиции Юрий Василишин, на днях была получена информация о том, что в одном из складских помещений, расположенных по улице Звездной в городе Львове, неизвестные лица занимаются изготовлением наркотических средств.

С целью проверки этой информации сотрудники ОБНОН, получив соответствующее постановление Галицкого районного суда города Львова, провели обыск указанного выше складского помещения.

«Во время обыска складского помещения правоохранители выявили факт хранения марок акцизного сбора в количестве 16,533 тыс. штук с явными признаками подделки. Эти марки использовали для наклеивания на бутылки с фальшивой водкой, которую здесь также изготовляли с целью дальнейшей реализации через торговые сети города Львова. Милиционеры изъяли 1,503 тыс. бутылок фальсифицированной водки, которую готовили к реализации», - рассказал Василишин.

В помещении подпольного склада-производства также выявили и изъяли дозаторы, пробки, клеенку для сортировки бутылок с «водкой».

„О хорошо настроенной системе изготовления и сбыта фальсификата свидетельствует и то, что каждый из работников этого подпольного склада неплохо зарабатывал. Работая в режиме пятидневного рабочего графика, каждый из работников получал ежедневно по 150 гривен за выполненную работу. Предварительно установлено, что средний ежемесячный оборот от такого производства достигал от 80 до 100 тыс. гривен”, - отметил начальник отдела.

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Выяснено, что злоумышленники продавали алкоголь-фальсификат по 16 гривен за поллитровую бутылку в торговую сеть города, где в соответствии с „брендом” фальсификата делались свои наценки.

Сотрудники следственного отдела Львовского городского управления милиции начали уголовное производство по признакам ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт фальшивых денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи). Следователями устанавливаются заказчики подпольного производства, а также торговые точки, куда осуществляли реализацию опасного для потребителя фальсификата.