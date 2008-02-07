Священники призовут прихожан соблюдать правила пожарной безопасности

Начальник главного управления МЧС Волынской области Владимир ГРУШОВИНЧУК и митрополит НИФОНТ подписали совместное обращение Украинской православной церкви и ГУ МЧС области к прихожанам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и беречь жизнь от пожаров.

Как передает корреспондент УНИАН, помощник начальника по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью ГУ МЧС Украины в области Владимир НЕСТЕРОВ сообщил, что обращение было подписано на встрече, которая состоялась в Луцкой духовной семинарии УПЦ, и его зачитают во всех храмах области.

Во время встречи владыка подарил представителям МЧС икону Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина» и благословил священнослужителей области и спасателей на совместное проведение работы по обучению прихожан противопожарным истинам, а также выразил надежду, что это позволит спасти от гибели "хотя бы одну человеческую жизнь".

С начала года на Волыни произошло 78 пожаров, в огне погибло уже 13 человек. Кроме того, на протяжении последних двух лет пожары уничтожили два храма УПЦ в селах Волошки и Криничное.