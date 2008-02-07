«Нафтогаз» начал подготовку к реорганизации газового рынка Украины

НАК «Нафтогаз Украины» во исполнение решений Кабинета Министров и Совета национальной безопасности и обороны готовит нормативно-правовую и договорную базу, а также перечень первоочередных мер для проведения переговоров по реорганизации газового рынка Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК “Нафтогаз Украины”.

В частности, “Нафтогаз Украины” отмечает, что предложения компании предусматривают выполнение поручений Кабмина о переходе на прямые закупки импортного газа у ОАО «Газпром» или дочерних компаний «Газпрома» и последующей его реализации на внутреннем рынке промышленным потребителям и предприятиям ТКЭ без участия посредников. Согласно заключению правительственных экспертов, сегодня существуют все предпосылки для перезаключения договоров и контрактов на поставки импортного газа в Украину, условия которых бы исключали участие посредников, а весь объем газа закупался НАК «Нафтогаз Украины».

Наиболее целесообразным НАК «Нафтогаз Украины» считает закупку всего объема газа, который сегодня закупается РосУкрЭнерго АГ по цене 179,5 дол. за тыс. кубометров. В частности, речь идет о закупке не меньше 50 млрд. куб. м природного газа в странах Средней Азии.

За счет этого НАК «Нафтогаз Украины» намерен стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке газа, навести порядок в технической сфере и сфере газопоставок непосредственным потребителям. Таким образом, будут созданы предпосылки для дальнейших переговоров со странами - поставщиками газа относительно условий поставок в Украину в следующем году. Компания считает, что прямые контракты поставок газа в Украину должны устроить, прежде всего, ОАО «Газпром», перед которым НАК «Нафтогаз Украины» непосредственно отвечает за бесперебойный и безаварийный транзит российского газа в страні Западной Европы.

Также в сообщении отмечается, что по результатам заседания Кабинета Министров и СНБО также было определено, что на сегодняшний день финансовая ситуация НАК «Нафтогаз Украины» является достаточно тяжелой, но не критической. Компания подтверждает существующие финансовые обязательства перед иностранными кредиторами и готова к дальнейшим переговорам относительно выполнения всех условий кредитных договоров.