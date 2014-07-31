На сайте Киево-Печерской лавры появилась возможность виртуальной экскурсии

Как говорится в сообщении, переданном в УНИАН, 3D тур по храмам Киево-Печерской лавры создан фотографом Дмитрием Гребенюком.

"Просматривая панорамы, вы увидите наземные и пещерные церкви так, как если бы находились там сами. Сможете изменять направление просмотра, угол обзора, приближать и отдалять объекты, чтобы рассмотреть интерьеры храмов в подробностях. Можно смотреть панораму в полноэкранном режиме, а также в простом режиме на экранах компьютеров, планшетов и мобильных устройств", - говорится в сообщении.

Панорамы объединены между собой внутренними переходами. Получить полное представление о местонахождении объектов виртуальной экскурсии поможет карта.

«Сегодня мы начинаем новый проект. Каждый человек сможет увидеть красоту, над которой трудились основатели лавры и люди, живущие сегодня в святой обители. Мы желаем сохранить историю, память о наших предках... Не каждый человек может посетить святую обитель. Этому есть разного рода причины, тем более, сейчас. Но теперь можно нажать клавишу своего компьютера, и перенестись мыслью и сердцем в стены святой лавры, рассматривая панорамы храмов, увидеть древние иконы, фрески, живопись, соприкоснуться с историей, которой жил и живет наш народ...», - сказал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.