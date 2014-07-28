На Черкасщине в рамках третьей очереди мобилизированы почти полторы тысячи человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко.

По его словам, во время третьей волны мобилизации, ряды защитников Отчизны пополнят еще 500 черкасчан – в основном добровольцев.

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В то же время в военкоматах области заверяют, что в состоянии мобилизовать значительно большее количества людей, поскольку на воинском учете в области находится около 100 тысяч военнообязанных.

Ткаченко отметил, что третья волна призыва необходима, прежде всего, для морально-психологического отдыха и восстановления бойцов, которые уже длительное время на передовой в зоне АТО.

По его словам, за счет прибытия новых мобилизованных воинов состоится ротация: подразделения из зоны АТО будут переведены в более спокойные регионы. Кроме того, некоторым бойцам предоставят краткосрочные отпуска.

Как сообщал УНИАН, 23 июля президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «Об утверждении Указа Президента Украины «О частичной мобилизации», принятый накануне Верховной Радой Украины. В документе отмечено, что «мобилизация проводится в течение 45 суток со дня вступления в силу названным Указом». Закон вступил в силу со дня его опубликования.