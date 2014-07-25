Рада определила, кого не будут мобилизовать из-за детей

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 277 из 302 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (такие мужчины могут быть призваны на военную службу в случае их согласия только по месту жительства).

Также законом определено, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины, на иждивении которых находятся дети в возрасте до 18 лет (такие женщины могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства); женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет (такие лица могут быть призваны на военную службу в случае их согласия и только по месту жительства); женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок (дети), если она (он) есть инвалидом I или II группы до достижения ею (им) 23 лет.

Читайте такжеВ Минобороны объяснили причины третьей очереди мобилизацииКроме того, законом предусмотрено, что военнослужащим, кроме военнослужащих срочной военной службы, которые увольняются со службы по состоянию здоровья, выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы. В случае увольнения с военной службы по возрасту, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, окончанием срока контракта, в связи с непосредственным подчинением близкому лицу, систематическим невыполнением условий контракта командованием, а также в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, которая имеет ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, единовременная денежная помощь в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы выплачивается при наличии выслуги 10 лет и больше.