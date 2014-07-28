Чтобы решить проблемы современности, украинцам нужно осознать свою историю – УПЦ

Такую точку зрения высказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в интервью “УНИАН-Религии” ко Дню Крещения Руси.

«В нашей истории, великой христианской культуре, в духовном опыте многих поколений православных христиан, заложен колоссальный потенциал и духовно-нравственного, и культурно-социального, и экономического возрождения.Чтобы решить проблемы современности, нам нужно осознать свою историю, извлечь из нее все необходимые уроки. Мы будем сильным и процветающим народом, только если будем едины, и если главным ориентиром нашей общественной и личной жизни будет Христос», - cчитает митрополит Антоний.

Читайте такжеВ Киеве провели шествие к 1026-й годовщине Крещения Руси

Владыка отметил, что Крещение Руси «показывает нам пример единства, способность объединяться во имя общих высших целей».

«Христианство является государствообразующим фактором, послужившим мощным импульсом к духовному, культурному и социальному развитию нашего народа. Поэтому любые попытки выстроить политическую или социальную парадигму в современном обществе, без учета глубоких христианских корней нашего государства, обречены на провал», - подчеркивает управляющий делами УПЦ.

Вместе с тем, митрополит Антоний считает, что «какое бы решение мы ни приняли сейчас, оно должно соотноситься с нашей традицией».

«Не следует забывать, что выбор Владимиром христианства определял положение нашей страны не только в религиозной, но и в культурной сферах. Этот исторический прецедент должен всегда быть у нас в памяти при принятии любого решения. Мы должны помнить: принятие христианства сделало из конгломерата славянских племен мощное государственное образование», - напомнил церковный иерарх.

Митрополит Антоний призвал украинцев усилить молитвы за мир и процветание нашего народа.

«Князю Владимиру удалось объединить славян в единый христианский народ. И это единство, и сама вера православная - как величайшее сокровище сохранялось и передавалось из поколения в поколение нашими благочестивыми предками. Мы обязаны сохранить и приумножить великое духовное достояние нашего народа», - заключил митрополит.

Подробнее интервью читайте на «УНИАН-Религии»