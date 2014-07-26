Над Славянским горсоветом восстановили уничтоженный террористами герб Украины

В Славянске Донецкой области восстановлен герб Украины, ранее уничтоженный пророссийскими террористами.

Как сообщают "Новости Донбасса", сегодня, 26 июля, в Славянске в 11:00 силами Славянской и Старобешевской частей ГСЧС Украины в Донецкой области над зданием Славянского городского совета снова был восстановлен Государственный Герб Украины, уничтоженный российскими диверсантами во время оккупации города, сразу после его захвата 12 апреля 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили Славянск от террористов, которые находились в городе с середины апреля.