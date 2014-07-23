В освобожденном Славянске изъято около 5 тысяч взрывоопасных предметов

Только за последние сутки в Славянске и прилегающих территориях обнаружено и изъято всего 94 единицы взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Всего специалистами было обследовано 5,89 га территорий.

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