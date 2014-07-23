В освобожденном Славянске изъято около 5 тысяч взрывоопасных предметов
11:09, 23 июля 2014Общество
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В освобожденном Славянске специалисты ГСЧС проводят обследование территорий частного сектора, объектов коммунального, промышленного и административного значения с обнаружения и изъятия боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
ГСЧС продолжает проверку объектов города / УНИАН
Только за последние сутки в Славянске и прилегающих территориях обнаружено и изъято всего 94 единицы взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Всего специалистами было обследовано 5,89 га территорий.
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